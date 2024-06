Schulabschluss nachholen: Land fördert zweiten Bildungsweg

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 10:27 / ©Pexels / Artem Podrez

Der Vertrag mit dem Bund – der bisher schon bestand – wird bis 2028 verlängert. In der kommenden Regierungssitzung wird der Vertrag über die Fortführung der Förderung zum Beschluss vorgelegt. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) dazu: „Bildung schafft Chancengleichheit und ist der Schlüssel für Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und Grundlage für eine funktionierende, starke, liberale Demokratie. Mit der erneuten Vereinbarung stellen wir die Aufbringung der Mittel in Bund und Land sicher.“

Zusätzlich fließen Mittel aus europäischem Sozialfonds

Es gehe nicht alleine um lebenslanges Lernen, so Kaiser. „Wir schaffen mit diesen unentgeltlichen Bildungsmaßnahmen für Jugendliche und Erwachsene Chancen für Jobs, gesicherte Einkommen und damit gesamtgesellschaftlich für sozialen Frieden und Wohlstand.“ Zusätzlich werden Mittel aus dem europäischen Sozialfonds abgerufen, womit die Teilnehmerzahl vor allem beim Nachholen des Pflichtschulabschlusses erhöht werden könne.

Gefördert wird Basisbildung für Erwachsene

Der Vertrag mit dem Bund für diese Bildungsmaßnahmen besteht bereits seit 2011 und wurde schon mehrmals verlängert. „Die Ziele sind klar: Die Qualifizierung muss auf allen Ebenen und in jedem Lebensalter möglich sein, versäumtes muss nachgeholt werden können, die Chancengleichheit muss in jedem Alter gegeben sein“, hält Kaiser fest. Man erleichtere damit für Betroffene den Zugang zu fachlicher, beruflicher und tertiärer Weiterbildung und lege vor allem für Schwächere in der Gesellschaft den Grundstein für fundierte Ausbildungen.