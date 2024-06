Turmfalken und Co.: Gebäudebrüter können jetzt in Graz gemeldet werden

Die Lebensgewohnheiten der Wanderfalken sind in Graz bestens bekannt. Das Wanderfalken-Pärchen in der Herz-Jesu-Kirche hat seinen Nachwuchs bereits groß gezogen. Den Kleinen wird gerade die Jagd beigebracht. Über den Live-Videostream könnt ihr sie trotzdem manchmal noch im Nest beobachten.

So kannst du Gebäudebrüter melden

Um einen Überblick über die vielen anderen Gebäudebrüter in Graz zu gewinnen, seien es Turmfalke, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Mauersegler oder Dohle, gibt es jetzt die Möglichkeit per Online-Formular deren Brutplätze zu melden. Jeder gemeldete Brutplatz wird überprüft und in eine Online-Karte übernommen. Das Ziel ist, die Gebäudbrüter besser zu schützen, da sie ein wichtiger Teil der Artenvielfalt in der Stadt sind.