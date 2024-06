Kärntner Sänger verfassten Hymne für den Villacher Kirchtag

Die Idee des Kirchtagsliedes kam Andreas Obernosterer bereits 2023. „Ich wollte darin die Tradition und die Werte des Villacher Kirchtags widerspiegeln“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten. Mit an Bord holte er Florian Lexer. „Er nahm sich dieser Idee besonders an und produzierte das 2012 von Liederfürst Albert Strießnig geschriebene Lied in neuem Glanz. Die Ursprungsmelodie von Hubert Reiner sowie der vorhandene Text wurden von Roman Merwa in würdiger Form ergänzt und neu arrangiert“, so Obernosterer weiter. Bei der Aufnahme mitgewirkt haben außerdem Mathias Wurzer und Martin Leitner.

Kirchtagshymne trifft einen Nerv

Womit wohl keiner von ihnen rechnete: „Schon in den ersten Tagen hatten wir über tausend Aufrufe!“ Mittlerweile zählt die Kirchtagshymne sogar schon über 8.500 Klicks [Stand: 2. Juni, 11.15 Uhr]. „Die positive Resonanz zeigt, dass die Neuinterpretation des traditionellen Liedes einen Nerv bei den Zuhörern getroffen hat“, ist Obernosterer dankbar für jeden einzelnen Aufruf. Die Kommentare sind jedenfalls durchwegs positiv. So schreibt eine Userin: „Ein würdiges Lied auf/für den Villacher Kirchtag. Gratuliere!“ Anhören könnt ihr das Lied auf Facebook.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 11:24 Uhr aktualisiert