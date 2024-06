Nächste Chance auf Polarlichter steht kurz bevor

Eine Sonnenfleckengruppe zeichnete sich im Mai 2024 für insgesamt zwölf Sonneneruptionen der Klasse X verantwortlich. Als Folge waren wunderschöne Polarlichter am österreichischen Nachthimmel zu sehen! Nun dreht sich besagte Sonnenfleckengruppe wieder in Richtung Erde und könnte erneut für das faszinierende Naturschauspiel sorgen, wie futurezone.at berichtet.

Wahrscheinlichkeit für Polarlichter hoch

In der kommenden Woche, genauer gesagt im Zeitraum zwischen dem 4. und 6. Juni 2024, steht die aktive Sonnenflecken-Region nämlich wieder optimal zur Erde. An diesen Tagen ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, Polarlichter zu sehen. Es lohnt sich also, den Nachthimmel im Auge zu behalten. Ob es aber tatsächlich zu dem Naturphänomen kommt, ist allerdings auch von anderen Faktoren abhängig.

Häufig gestellte Fragen: Was sind Polarlichter? Polarlichter, auch bekannt als Aurora Borealis (im Norden) oder Aurora Australis (im Süden), sind faszinierende Lichtphänomene, die am Himmel auftreten, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind mit der Erdatmosphäre kollidieren. Das Ergebnis? Ein wunderschönes Farbenspiel, das den Himmel mit leuchtenden Bändern, Bögen und Wirbeln zum Leben erweckt. Wie entstehen Polarlichter? Wenn die Sonne ihre Höhen und Tiefen durchläuft, kann es zu sogenannten Sonnenstürmen kommen. Diese Stürme senden einen Strom geladener Teilchen, auch bekannt als Sonnenwind, ins All. Wenn dieser Wind die Erdatmosphäre trifft, werden die Teilchen von den Magnetfeldern der Erde abgelenkt und gelangen in die Nähe der Pole. Dort kollidieren sie mit Gasen in der Atmosphäre, was das beeindruckende Lichtspektakel verursacht. Wo und wann kann man Polarlichter sehen? Die besten Chancen, Polarlichter zu sehen, bieten sich in der Nähe der Pole, wie beispielsweise in Skandinavien, Kanada, Alaska oder wie am Freitag, dem 10. Mai 2024, in Teilen Österreichs. Idealerweise sollten die Nächte dunkel und der Himmel klar sein. Außerdem steigt die Wahrscheinlichkeit während der Wintermonate, wenn die Nächte länger und dunkler sind. Was ist der Kp-Index und warum ist er wichtig? Der Kp-Index ist eine Maßzahl für die geomagnetische Aktivität. Er reicht von 0 bis 9 und gibt an, wie stark die Auswirkungen des Sonnenwinds auf die Erde sind. Je höher der Wert, desto intensiver sind die Polarlichter und desto weiter südlich können sie beobachtet werden. Können Polarlichter auch Schäden verursachen? Normalerweise nicht. Polarlichter sind ein harmloses Naturphänomen, das die Schönheit des Himmels zeigt. Allerdings können extreme Sonnenstürme die Kommunikations- und Stromnetze stören sowie Satelliten beeinträchtigen. Glücklicherweise sind solche Ereignisse selten und die Auswirkungen werden von Wissenschaftlern überwacht. Warum sind Polarlichter so faszinierend? Polarlichter sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern haben auch eine kulturelle und spirituelle Bedeutung für viele Menschen. Sie wurden in Mythen und Legenden verewigt und haben die Menschheit seit jeher in ihren Bann gezogen. Ihre fließenden Farben und ihre unvorhersehbare Erscheinung machen sie zu einem der faszinierendsten Naturphänomene, die wir beobachten können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 12:48 Uhr aktualisiert