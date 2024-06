Rückreiseverkehr und Unfälle sorgten für kilometerlange Staus

In der Steiermark mussten sich Autofahrende vor dem Gleinalm Tunnel und vor der Baustelle bei Kammern Richtung Norden jeweils 30 Minuten in Geduld üben. In Tirol standen die Kolonnen auf der Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg Richtung Innsbruck vier Kilometer zurück und auf der gesamten Fernpass Straße (B179) ging es abschnittsweise nur im Schritttempo weiter. Auch auf der Reschenstraße (B180) wurden vier Kilometer Stau Richtung Pfunds ab dem Reschenpass verzeichnet.

Auch Unfälle sorgten für lange Wartezeiten

In Salzburg führten Unfälle und die Baustelle Golling-Werfen zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen, Richtung Salzburg zu mehr als 15 Kilometern. In Kärnten war der Karawanken Tunnel im Zuge der Karawanken Autobahn (A11) gegen Mittag laut ÖAMTC mehr als eine Stunde nach einem Unfall gesperrt. Nach Aufhebung der Sperre dauerte die Anfahrtszeit Richtung Österreich mehr als eineinhalb Stunden. In Niederösterreich kam es wegen eines Unfalls auf der Süd Autobahn (A2) bei Leobersdorf Richtung Wien zu sieben Kilometern Rückstau. Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) führten Unfälle beim Güterzentrum Süd Richtung Vösendorf zu kilometerlangen Staus.