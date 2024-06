Sonne, Wolken oder Regen: Wie wird das Wetter nächste Woche in Kärnten?

Der heurige Frühling war ausgesprochen warm, Rekordwerte wurden erzielt. Laut GeoSphere Austria hatten wir den wärmsten Frühling seit Beginn der österreichischen Messgeschichte. Die letzte Woche offerierte dazu ein wahres Kontrastprogramm: Viel Regen, Wolken, milde Temperaturen – und das Ende Mai/Anfang Juni. Die Sonne kam nur ab und an zum Vorschein. Was sich viele dabei Fragen: Wann kehrt den nun der Sommer ein?

„Es bleibt unbeständig“

Dieser lässt noch etwas auf sich warten, zumindest, wenn man den Prognosen für nächste Woche Glauben schenken möchte. Wie wird es denn, das Wetter? „Es bleibt wie es ist, nämlich unbeständig“, heißt es von einem Experten der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. „Wir bleiben an sich die ganze Woche im Einfluss eines Tiefdruckkomplex, welches von Skandinavien kommt und immer wieder ein Seitentief in den Alpenraum schickt“, wird dabei ergänzt. Die kommenden Tage sollen recht ähnlich verlaufen: Am Vormittag herrschen meist sonnige Verhältnisse, ab Mittag jedoch bilden sich schon Quellwolken ausgehend vom Bergland. Am Nachmittag beziehungsweise am Abend kann es dann zu Regenschauern kommen und die Gewittertätigkeit nimmt zu.

Kräftige Gewitter am Montag

Am morgigen Montag werden in Unterkärnten recht kräftige Gewitter erwartet. Aber auch in anderen Regionen ist Regen zu erwarten. Für Dienstag stehen die Prognosen für einen regenlosen Tag etwas günstiger. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag aber wiederholt sich der oben bereits beschriebene Rhythmus: Sonne am Morgen, dann Wolken und schließlich Regen. Die Temperaturen werden je nach Sonnenschein mit 19 bis 22 Grad prognostiziert.

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder

„Wenn man es wagt auch Richtung Wochenende zu schauen: Da könnte es an beiden Tagen trockenes Wetter geben“, so holt der Experte zu einer vorsichtigen Prognose aus und betont dabei die Unsicherheit der Wetterentwicklung. Zumindest wärmer aber soll es ab Donnerstag wieder werden. Bis zu 25 Grad und mehr sollen dann in Kärnten möglich sein.