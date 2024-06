Party in Villach eskalierte: Mehrere Verletzte, eine Festnahme

Dramatische Szenen am Abend in Villach

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 15:19 / ©Montage: Canva

Dramatische Szenen am Abend in Villach: „Als die 18-Jährige vom alkoholisierten 24-jährigen slowenischen Ex-Freund bedrängt wurde, kam zu einer Rauferei zwischen dem Ex-Freund und zwei Männern im Alter von 19 und 20 Jahren, wobei alle Beteiligten Verletzungen erlitten“, gibt die Polizei bekannt. Die Verletzten wurden in das LKH gebracht.

24-Jähriger ging auf Polizisten los

Der 24-Jährige, der sich auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv verhielt und diese angriff, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Bei der Einvernahme zeigte sich der 24-Jährige geständig und gab als Motiv seine Alkoholisierung an. Es erfolgte ein Festnahmeauftrag des BFA (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl). Nach Abschluss von weiteren Erhebungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.

