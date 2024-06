Suchaktion nahm tragisches Ende: Vermisster Klagenfurter tot aufgefunden

Der Mann war am 29. Mai von Mallnitz nach Sportgastein aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Angehörige hatten am 30. Mai den Kärntner als vermisst gemeldet. Aufgrund einer Handypeilung und Spuren im Schnee konnte das Suchgebiet eingegrenzt werden.

Suchaktionen zunächst erfolglos

Eine erste Suchaktion mit Alpinpolizei, Hubschrauber, Bergerettung und Wasserrettung musste am selben Abend ergebnislos abgebrochen werden. Witterungsbedingt konnte die Suche erst am Nachmittag des 1. Juni fortgesetzt werden, welche jedoch ebenfalls ergebnislos abgebrochen werden musste.

Mann konnte nur noch tot geborgen werden

In den Morgenstunden des 2. Juni suchten erneut Alpinpolizisten, heimische Bergretter sowie Bergretter aus St. Johann in Tirol mit einer Spezialsonde in einer Schneerinne, wo der Verunglückte vermutet wurde. Gegen 11.20 Uhr konnte der vermisste 64-Jährige in Sportgastein nur mehr tot geborgen werden.