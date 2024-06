Hahn „Martin“ holte sich den Sieg beim 64. Narzissenfest

Das Bild zeigt den Bootskorso beim 64. Narzissenfest am Grundlsee.

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 17:34 / ©APA/BARBARA GINDL

In der Bewertung der neuen blumenbestückten Gestelle gewann Hahn Martin vor dem Kaiserpaar Sissi und Franzl und dem Ausseer Pless, einer den Winter symbolisierenden Figur aus dem Fasching. Beim Korso mischten sich auch Vertreter der „Letzten Generation“ mit einem Boot und Stand-up-Paddlern unter die Teilnehmer.

Hahn Martin holte sich den 1. Platz

Die Gewinner des diesjährigen Narzissenfests in der Kategorie Neue Gestelle standen am frühen Nachmittag fest: Der Hahn namens Martin vom Team Thomas Feldhammer und Franz Loitzl holte sich den ersten Platz – er ruhte auf zwei Stand-up-Paddelbrettern und wurde von einem Boot über den Grundlsee gezogen. Auf Platz zwei kam das Team der Frühstückspension Josefinum und dem Strandcafé Altaussee mit dem vorletzten Kaiserpaar von Österreich-Ungarn, Franz Josef I. und Elisabeth. Platz drei belegte der Ausseer Pless von Benedikt Winkler und Freunden. Der Pless ist eine Faschingsfigur, die bei den Umzügen alte Kleidungsstücke und einen Korb statt einem Kopf sowie eine Stange mit einem Tuch daran trägt. Heuer gab es 20 Figuren, die sowohl bei der Präsentation an Land als auch beim Bootskorso auf dem Grundlsee teilnahmen.

Blumenpracht blühte

Die Preisträger der Kategorien Alte Gestelle, Junioren, originellste Idee und schönste Ausführung sollen am Abend bekannt gegeben werden. Einige Wochen lang war es im Frühling unsicher gewesen, wie viele Narzissen zum Fest noch in Blüte stehen würden. Der heiße April hatte den Blumen zugesetzt. Ende April „rettete“ dann allerdings ein Kaltlufteinbruch mit Schneefall die Blumen. Für das heurige Schmücken der Figurengestelle aus Draht waren aber auch andere Pflanzen und Blüten zugelassen.