Alkolenker (22) mit PKW auf Radweg unterwegs: Vier Personen verletzt

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 17:40

In einer Rechtskurve kam der Lenker vom Radweg ab, prallte gegen einen Holzstapel und in weiterer Folge gegen ein Br√ľckengel√§nder. Durch die Wucht des Aufpralles wurden alle vier Insassen leicht verletzt und mussten nach der Erstversorgung durch das RK in die SALK Tamsweg gebracht werden. Der Alkotest beim 22-j√§hrigen Lenker erbrachte einen Wert von 1,18 Promille. Der Unfalllenker wird angezeigt.