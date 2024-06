Lovestory am Oktoberfest spielt sich bald auf Villacher Bühne ab

Zur Handlung: In München wird das Oktoberfest gefeiert. Während dort ausgelassene Fröhlichkeit und optimistische Lebensfreude herrschen, stehen die Sterne für das Liebespaar Kasimir und Karoline ungünstig: Kasimir hat seinen Job verloren und Karoline träumt von einer besseren Zukunft. Im wilden Trubel des Volksfests, berauscht von Alkohol und dem Drang, etwas zu erleben, scheitern beide an den Erwartungen aneinander: „Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich – aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als wär man nie dabei gewesen.“

Am 12. Juni

Die Live Musik mit melancholischen Songs und Gitarrenklängen verstärkt die Atmosphäre, die Moritz Franz Beichl in seiner Inszenierung erzeugt. Die Liebesgeschichte vor der lebendigen Kulisse des Oktoberfests ist am 12. Juni 2024 im Congress Center Villach zu sehen. Karten sind bei Ö-Ticket in sämtlichen Vorverkaufsstellung und online erhältlich.