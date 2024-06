Unwetter-Drama in Udine: Zwei Abgängige nun tot aufgefunden

Unwetter in Udine: Drei Personen wurden vermisst. Nun wurden zwei Frauenleichen beim Fluss Natisone gefunden.

Unwetter in Udine: Drei Personen wurden vermisst. Nun wurden zwei Frauenleichen beim Fluss Natisone gefunden.

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 19:01 / ©Screenshot: Twitter Vigili del Fuoco

Ausnahmezustand in Norditalien: Nach heftigen Unwettern wurden am Freitag, den 31. Mai 2024 drei Personen (zwei Frauen und ein Mann) von den enormen Wassermassen des Flusses Natisone in Udine mitgerissen. Passanten wurden auf die drei Verunglückten, welche vom Wasser mitgezogen wurden, aufmerksam, heißt es vom Nachrichtenportal „RaiNews“. Sie wagten einen Rettungsversuch mit Seilen, welche sie über eine Brücke warfen. Die drei Personen im Wasser konnten sie jedoch nicht mehr rechtzeitig ergreifen. Der Fluss riss sie schließlich mit und das Wasser verschlang sie. Feuerwehren, Zivilschutz und auch die Bergrettung standen im Einsatz.

Frauen tot geborgen

Am heutigen Sonntag folgte der Schreckensfund: Die beiden Frauen, bei ihnen handelt es sich laut Medienberichten um eine Italienerin und eine Rumänin, wurden leblos geborgen. Vom dritten Vermissten fehlt bislang noch jede Spur. Wie italienische Medien berichten, sind die Eltern der Todesopfer am Ort des Geschehens eingetroffen, wo sie von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

❌️ #Udine, prosegue intervento a Premariacco per ricerca 3 ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone a seguito delle forti piogge. Nelle immagini operazioni in acqua dei soccorritori fluviali dei #vigilidelfuoco [#31maggio 16:40] pic.twitter.com/EpcXBUzKMf — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 31, 2024

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 19:03 Uhr aktualisiert