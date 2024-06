Klagenfurt zu Besuch in der italienischen Partnerstadt Gorizia

Die Städtepartnerschaft zwischen Klagenfurt und Gorizia ist für besondere Freundschaftlichkeit bekannt. Regelmäßig finden Kooperationsgespräche zu unterschiedlichen kommunalen und interregionalen Themen statt und auch zwischen Bürgern und Vereinen aus Klagenfurt und der italienischen Partnerstadt gibt es viele gute Bekanntschaften und zahlreiche gemeinsame Aktivitäten.

Herzliches Willkommen

„Es zeichnet gerade diese Partnerschaft aus, dass sie von regelmäßigen Begegnungen und persönlichen Kontakten getragen wird“, sagt Bürgermeister Christian Scheider, der gemeinsam mit dem für Städtepartnerschaften verantwortlichen Referenten, Vizebürgermeister MMag. Dr. Alexander Kastner, Tourismusreferent Stadtrat Max Habenicht und Gemeinderat Mag. Martin Lemmerhofer (Ausschuss für Städtepartnerschaften und Zentralraum) gestern nach Gorizia gereist war. Bestes Beispiel war die von Privatpersonen organisierte Bürgerreise, die in der Partnerstadt offiziell empfangen wurde. Bürgermeister Rodolfo Ziberna, die für Kultur und Tourismus zuständige Stadträtin Patrizia Artico und Stadtrat Luca Cagliari hießen die Freunde aus Klagenfurt herzlich willkommen.

Künftige partnerschaftliche Initiativen wurden besprochen

Gemeinsam mit der Delegation unter der Leitung von Bürgermeister Scheider und den Bürgern aus Klagenfurt wurden auf der Piazza della Vittoria die Aufführungen der Folkloregruppe Santa Gorizia und den Danzerini di Lu Lucinico, sowie der Musikkapelle Hüttenberg, den Klagenfurter Fahnenschwingern und der Gruppe „FAM of Arts“ genossen. Im Anschluss an das freundschaftliche Fest gab es im großen Saal der Handelskammer in Gorizia ein Arbeitsgespräch über künftige partnerschaftliche Initiativen. Dazu zählt unter anderem die verstärkte Teilnahme am Stadtfest „Gusti di Frontera“ Ende September in Gorizia. Zudem wurde ein gemeinsames Interreg-Projekt zum Thema „Slow Travel and Taste Alpe-Adria“, sowie der Ausbau des Fahrrad¬tourismus zwischen Klagenfurt und Gorizia besprochen.

„Marsch der Freundschaft“ am 1. Mai

Geplant wurde auch ein „Marsch der Freundschaft“ mit allen Partnerstädten, der am 1. Mai 2025 im Rahmen der „Europäischen Kulturhauptstadt“ in Gorizia stattfinden soll. Die Handelskammer möchte zudem die Idee von Märkten fördern und plant einen Weihnachtsmarkt in Gorizia, an dem auch die Teilnahme von Fieranten, Musikensembles etc. aus Klagenfurt willkommen ist.