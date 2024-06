Europawahl 2024 in Wien: Letzte Chance für Wahlkarten

Die Europawahl 2024 steht vor der Tür und die Zeit für die Beantragung deiner Wahlkarte läuft ab! Noch bis Mittwoch, dem 5. Juni 2024, kannst du deine Wahlkarte schriftlich beantragen – etwa bequem online unter wien.gv.at/wahlen. Wenn du lieber persönlich vorsprechen möchtest, hast du dafür bis Freitag, dem 7. Juni 2024, 12 Uhr, Zeit im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes.

Sicher und rechtzeitig wählen

Schriftlich beantragte Wahlkarten werden per Einschreiben an deine Wunschadresse geschickt – Ausnahmen gibt es nur für Anträge mit einer ID Austria. Achtung: Wenn du deine Wahlkarte nach dem 4. Juni 2024 beantragst, könnte sie eventuell nicht mehr rechtzeitig per Post bei dir eintreffen. Solltest Du am Wahltag nicht aus dem Haus können, gibt es immer noch die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen oder eine mobile Wahlkommission anzufordern. Dafür musst du deine Wahlkarte jedoch bis spätestens Freitag, 12 Uhr, beantragen. Eine schriftlich beantragte Wahlkarte kann ebenfalls bis Freitag, 12 Uhr, von einer bevollmächtigten Person abgeholt werden.

Briefwahl – aber richtig!

Sobald du deine Wahlkarte erhalten hast, kannst du per Briefwahl Deine Stimme abgeben. Wichtig: Vergiss nicht, auf der Wahlkarte zu unterschreiben und zu bestätigen, dass du den Stimmzettel selbst, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hast. Die ausgefüllte Wahlkarte muss spätestens am Wahltag, dem 9. Juni 2024, bis 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sein. Alternativ kannst du die Wahlkarte auch in jedem Wahllokal oder bei jeder Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr abgeben.

Wählen im Wahllokal: Achte auf die richtige Adresse

Dieses Jahr sind alle Wahllokale barrierefrei zugänglich – ein großer Schritt nach vorne! Aber Achtung: Einige Wahllokale wurden dafür verlegt. Schau also rechtzeitig nach, wo dein zuständiges Wahllokal ist. Die Adresse findest du in der „Amtlichen Wahlinformation“, die bereits per Post zugestellt wurde, oder online unter wien.gv.at/wahlen.