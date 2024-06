„Vollkatastrophe“: Abreise-Chaos bei Metallica-Konzert

Beim Metallica-Konzert in Ebreichsdorf waren am Samstag rund 55.000 Fans mit dabei.

„So close, no matter how far“ – Als diese Zeilen am Samstagabend beim Metallica-Konzert in Ebreichsdorf ertönten, war die Welt für zahlreiche Fans noch in Ordnung. Musikalisch hatten die 55.000 Besucher nämlich nichts an der Veranstaltung auszusetzen. Bei der Abreise wehte jedoch ein anderer Wind. Teilweise mussten die Konzertbesucher mehrere Stunden warten, bevor sie das Gelände verlassen konnten – unter unschönen Bedingungen.

Chaos bei Abreise: „Wir waren bis nach 3 Uhr am Parkplatz wie eingesperrt und es durfte keiner weg“

Vorab sprachen die Veranstalter von einem eigens für die Veranstaltung erstelltem Verkehrssystem. Dies scheint seine Wirkung allerdings verfehlt zu haben. Vor allem in den Sozialen Medien häufen sich negative Kommentare zur Organisation. „Ich war schon auf vielen Festivals, aber so ein Chaos wie gestern in Ebreichsdorf habe ich noch nie erlebt“, beschreibt zum Beispiel eine Nutzerin das Erlebnis. Und damit ist sie nicht allein, unter Konzertbeiträgen häufen sich zahlreiche Kommentare dieser Art. Auch gegenüber 5 Minuten schilderte ein Konzertbesucher seine Erfahrung: „Wir waren bis nach 3 Uhr am Parkplatz wie eingesperrt und es durfte keiner weg. Vollkatastrophe!“ Kritisiert wird vor allem auch der Platzmangel an den Ausgängen. Am Gelände sei es zu Gedränge gekommen. Beim Warten auf die Shuttle-Busse sei man außerdem mehrere Stunden „zusammengepfercht im Finsteren gestanden“, beschreibt ein weiterer Leser.

©Leserfoto Musikalisch war das Metallica-Konzert ein voller Erfolg.

Die Veranstalter äußerten sich bisher nicht zu der Kritik und waren am Sonntag für 5 Minuten auch noch nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Laut Polizei sei es aber zu keinen größeren Vorkommnissen gekommen, wie mehrere Medien berichten. Kleinere Einsätze habe es gegeben, weil zum Beispiel Besucher die Absperrungen ignorierten oder betrunkene Personen neben der Autobahn unterwegs waren. Wie der Kurier berichtet, war es auf dem Veranstaltungsgelände auch zu einer Razzia der Finanzpolizei gekommen.