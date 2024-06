Bunter Start in den Pride-Monat: „Andersrum ist nicht verkehrt“

Am Samstag, dem 1. Juni 2024, verwandelte sich die Esterhazygasse in Mariahilf, Wien in ein farbenfrohes Festgelände, um die Vielfalt zu feiern und die Vienna Pride Week einzuläuten. Unter dem Motto „Andersrum ist nicht verkehrt“ fand das 18. LGBTIQ-Fest statt und lockte zahlreiche BesucherInnen an.

Vizebürgermeister Wiederkehr: Vielfalt sichtbar machen

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) betonte: „Uns alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Vielfalt in Wien sichtbar zu machen. Auch heuer setzt die Stadt Wien mit der Kampagne ‚Lebe deine Liebe‘ einen Schwerpunkt auf Aufklärung und Information. Besonders freue ich mich, dass Ende Juni das erste queere Jugendzentrum Österreichs eröffnen wird. Das ist deswegen so wichtig, weil sich die LGBTIQ-Community leider unter Druck befindet – gerade auch allzu oft junge Menschen.“

Ein starkes Statement für Offenheit und Lebensfreude

Das traditionelle Straßenfest im 6. Bezirk setzte auch dieses Jahr ein klares Zeichen für Toleranz und Lebensfreude. „Das Bezirksmotto ‚Miteinander in Mariahilf‘ wird hier gelebt“, erklärte Bezirksvorsteher Markus Rumelhart (SPÖ). In der Esterhazygasse zwischen Mariahilfer Straße und Damböckgasse ging die Veranstaltung am 1. Juni über die Bühne. „Wir sind in unserer Vielfalt geeint“, so Rumelhart.

©Stadt Wien/Lukas Fuchs | Auftakt zum Pride-Monat beim Straßenfest im 6. Bezirk ©Stadt Wien/Lukas Fuchs | Auftakt zum Pride-Monat beim Straßenfest im 6. Bezirk ©Stadt Wien/Lukas Fuchs | Auftakt zum Pride-Monat beim Straßenfest im 6. Bezirk ©Stadt Wien/Lukas Fuchs | Auftakt zum Pride-Monat beim Straßenfest im 6. Bezirk

Buntes Programm und ausgelassene Stimmung

Ab 14 Uhr tauchten die BesucherInnen in ein farbenfrohes Musik- und Tanzprogramm ein und genossen die ausgelassene Stimmung! Das Fest startete mit einer DJ-Line und wurde mit einem kraftvollen Auftritt der Formation „STiXX Frauen trommeln“ lautstark eröffnet. Weiter ging es mit fünf Bühnenacts, darunter das Duo SCHLOR & FANTA, bekannt für ihre melodiösen, klugen und gesellschaftskritischen Lieder. Sarah Neller begeisterte live mit ihrer kraftvollen Stimme, ihrem Charme und ihrer einnehmenden Ausstrahlung. Der PopChor Wien brachte mit moderner Popmusik die Menge zum Tanzen. Ein weiterer Höhepunkt war die ultimative Disco-Show von TINA WELL, die mit ihrer Live-Performance und DJ-Beats das Publikum in Partylaune versetzte. Für den stimmungsvollen Ausklang sorgte Deejaying Susie Flowers.

Community im Mittelpunkt

Neben dem abwechslungsreichen Showprogramm standen zahlreiche Vereine und Initiativen der Community im Mittelpunkt des Festes. Sie informierten über ihre Beratungsangebote und trugen zur Aufklärung und Sichtbarkeit bei.