Nächtliche Baustellen in Wien: Grenzgasse und Wattgasse werden saniert

Wien startet Sanierungsarbeiten in der Grenzgasse und Gehsteiginstandsetzung in der Wattgasse.

Ab Montag, dem 3. Juni 2024, wird die Fahrbahn der Grenzgasse im 15. Bezirk, Wien wegen Zeitschäden saniert. Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt um 20 Uhr mit den erforderlichen Arbeiten, die ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens stattfinden. Trotz der Bauarbeiten bleiben alle Fahrrelationen aufrecht. Allerdings ist das Halten und Parken in der gesamten Grenzgasse während der Bauzeit nicht möglich. Der Fußverkehr wird jedoch nicht eingeschränkt.

Baubeginn: Montag, 3. Juni 2024, 20 Uhr

Geplantes Bauende: Freitag, 14. Juni 2024, 5 Uhr

Fahrbahnen: Alle Fahrrelationen bleiben aufrecht

Parken: Nicht möglich in der gesamten Grenzgasse

Fußverkehr: Wird aufrechterhalten

Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in der Wattgasse, 16. Bezirk

Auch in der Wattgasse im 16. Bezirk, Wien stehen nächtliche Bauarbeiten an. Nach Grabungsarbeiten von Einbautenträgern beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 4. Juni 2024, mit definitiven Instandsetzungsarbeiten am Gehsteig vor den Hausnummern 65 und 74. Die Arbeiten werden ebenfalls ausschließlich nachts zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh durchgeführt und sollen bis Dienstag, dem 11. Juni 2024, abgeschlossen sein. Während der Bauzeit wird im jeweiligen Baubereich ein Ersatzgehsteig eingerichtet, damit Fußgänger die Wattgasse weiterhin nutzen können.

Baubeginn: Dienstag, 4. Juni 2024

Geplantes Bauende: Dienstag, 11. Juni 2024

Arbeitszeit: 21 Uhr bis 5 Uhr morgens

Ersatzgehsteig: Wird eingerichtet

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 19:50 Uhr aktualisiert