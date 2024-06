Abenteuerspielplatz Afritschgarten feiert 30-Jahr-Jubiläum

In diesen 30 Jahren besuchten, belebten und bespielten 1000te Kinder und Jugendliche (sowie viele Erwachsene) den Abenteuerspielplatz mitten in Graz. Die Spielmöglichkeiten dort scheinen endlos zu sein: Hütten bauen, Raum erobern, Feuer machen, Brot und Pizza backen, in der Holz- und Fahrradwerkstatt werken, basteln und reparieren, sich bei Kinderkunstprojekten kreativ austoben, jede Menge Ball- und Bewegungsspiele spielen und bei Umwelt- und Naturprojekten mitmachen. Das ist nur eine kleine Liste der Aktivitäten, die Kinder am Abenteuerspielplatz ausführen können. Unterstützt wird der Abeteuerspielplatz von der Stadt Graz (Amt für Jugend und Familie) und dem Land Steiermark –(Referat Jugend, Frauen, Familie und Gleichstellung). Er ist ganzjährig geöffnet, der Besuch kostenlos.

Kinder- und Familienfest zum 30er

Um die letzten 30 Jahre gebührend zu feiern, findet am Samstag, 8. Juni, ein Kinder- und Familienfest am Abenteuerspielplatz statt. Die Veranstaltung läuft von 14 bis 18 Uhr. „Die kleinen und großen Besucher erwartet das Fratz Graz Spielmobil, Schrotty und Engy – das Alt-Mach-Neu-Mobil, ein spannendes Schätzspiel, Kunterbuntes und Kreatives, Rückblicke und Erinnerungen, eine Saftbar mit Snacks und Getränken und natürlich jede Menge Spaß und Spiel“, versprechen die Veranstalter.