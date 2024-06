Sommerurlaub 2024: In welches Land sollte man lieber nicht reisen?

In einigen Ländern muss man sich vor Terror und anderen Krisensituationen fürchten.

In einigen Ländern muss man sich vor Terror und anderen Krisensituationen fürchten.

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 19:56 / ©Österreichischer Airlines_Dietmar Schreiber

Das Außenministerium spricht in der Regel Reisewarnungen nur in besonderen Krisensituationen aus, wenn eine generelle Gefährdung für Leib und Leben besteht. Die Einschätzung der Sicherheitssituation eines Landes im Hinblick auf eine Reisewarnung beruht auf der Gesamtsituation in einer Region beziehungsweise einem Staat aufgrund der dem Außenministerium vorliegenden Informationen. Dabei spielt auch eine wichtige Rolle, wie ein Staat mit der Terrorgefahr umgeht. Wesentlich dabei ist, ob Vorkehrungen zur Verhinderung weiterer Anschläge, eine internationale Zusammenarbeit und eine grundsätzliche Betreuung Betroffener vorgesehen sind. Eine partielle Reisewarnung wird nur für eine bestimmte Region ausgesprochen und gilt nicht für das ganze Land.

Für folgende Länder gilt eine Reisewarnung (Stand Anfang Juni 2024) Afghanistan

Haiti

Irak

Iran

Jemen

Libanon

Libyen

Mali

Myanmar

Niger

Somalia

Sudan

Südsudan

Syrien

Ukraine

Zentralafrikanische Republik