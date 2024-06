So wird das Wetter zum Wochenstart in der Steiermark

Am Montag wird es wolkig, teilweise sonnig und auch regnerisch

Veröffentlicht am 2. Juni 2024, 21:37 / ©5 Minuten

„Ein Tief über der nördlichen Adria sorgt am Montag für einen stetigen Zustrom von Wolken über die Steiermark. Zwar zeigt sich zwischendurch immer wieder die Sonne, doch die Wolken dominieren deutlich“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Die energiereiche Luftmasse führt ab Mittag zu Regenschauern, die im Tagesverlauf teils kräftig ausfallen und – wie bereits in einem Wetterausblick für kommende Woche berichtet – von Gewittern begleitet sein können. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 22 Grad.