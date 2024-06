Wie wird das Wetter am Montag in Kärnten?

„Ein Tief über der nördlichen Adria lenkt am Montag zahlreiche Wolken nach Kärnten. Zwar zeigt sich zwischendurch immer wieder die Sonne, doch die Wolken dominieren“, heißt es von der GeoSphere Austria. Während am Vormittag nur vereinzelt Regenschauer zu erwarten sind, nehmen diese – wie bereits in einem Wetterausblick für kommende Woche berichtet – am Nachmittag an Häufigkeit und Intensität zu und gehen teils mit Blitz und Donner einher. Die Temperaturen erreichen 17 bis 22 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2024 um 21:43 Uhr aktualisiert