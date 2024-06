Wetter am Montag: So startet Österreich in die neue Woche

„Im Westen dominieren dichte Wolken, während es ansonsten ein paar Auflockerungen gibt. Außerdem regnet es in den Staugebieten an der Alpennordseite gebietsweise länger anhaltend. Der Schwerpunkt liegt erst in Westösterreich, verlagert sich aber im Tagesverlauf langsam weiter nach Osten. Nach Osten zu und im Süden entwickeln sich schon am Vormittag zum Sonnenschein immer mehr Quellwolken, in Folge steigt die Schauer- und Gewitterneigung generell an“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Regional können heftige Regenfälle auftreten. Der Wind kommt aus West bis Nordost und weht schwach bis mäßig. Es werden Tageshöchstwerte von 16 bis 23 Grad erwartet.