Meisterschaften: Über 1.200 Streetdancer performten in Bleiburg

Am 1. und 2. Juni 2024 gingen – wie berichtet – die Streetdance Austrian Open in der JUFA-Arena in Bleiburg über die Bühne! Mit dabei waren über 1.200 Tänzer aus ganz Österreich, Slowenien, der Schweiz, Holland, Deutschland, Tschechien und Italien. Veranstalter der österreichischen Meisterschaften ist das Tanzstudio Kunauer mit Mathias und seiner Schwester Valentina Kunauer.

Auch Kärntner Tanzstudios mit von der Partie

Auch Tänzer von vier Kärntner Tanzstudios nahmen an der Meisterschaft teil: das Tanzstudio Kunauer, Dance Industry, Dancepoint Klagenfurt und die Tanzakademie Mackh. „Eine Mega-Veranstaltung, die sich nahtlos in unsere Sport-Event-Reigen einreiht und zeigt, dass in unseren Regionen und Tälern Großveranstaltungen möglich sind, die internationale Sportlerinnen und Sportler nach Kärnten bringen, Bilder des Sportlandes über die Grenzen hinaus transportieren und aufgrund der zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ihrer Begleitpersonen auch ein Impuls für Wirtschaft und Tourismus sind“, betonte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in Bleiburg.

©LPD/Helge Bauer Auch Tänzer von vier Kärntner Tanzstudios nahmen an der Meisterschaft teil.

Street-Dance-WM kommt nach Klagenfurt

Durch lange Verhandlungen des Tanzstudios Kunauer ist es zudem gelungen, die Weltmeisterschaft im Streetdance nach Klagenfurt zu holen! „Wir können 2024 Austragungsort einer Weltmeisterschaft sein, drei Messehallen mit 15.000 Quadratmeter werden beben und wir werden uns als offenes Sportland präsentieren, das beste Bedingungen für Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Begleitpersonen aufbieten kann“, betonte Kaiser abschließend.