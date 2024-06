Goldwing-Treffen bei Camping Arneitz ließ Biker-Herzen höherschlagen

Faak am See

Zum 18. Mal trafen sich die stolzen Besitzer der luxuriösen Tourenmotorräder zum jährlichen Goldwing-Treffen mit ihren „Schlachtschiffen der Straße“. Trotz des durchgehend regnerischen Wetters fanden sich 84 Teilnehmer aus Bulgarien, Polen, Ungarn, Deutschland, Schweiz und ´Österreich ein, um ihrer Leidenschaft nachzugehen und Gemeinschaft zu pflegen. Ein besonderer Höhepunkt war der Samstagsausflug zum Speckfest nach Hermagor.

Bikersegnung durch Diakon Oscar Pöcher

Mit dem Kapitän und Goldwinger MEX ging es mit einem Reisebus der Fa. Wastian-Reisen durch die malerische Kärntnerische Landschaft. Das Speckfest bot den Teilnehmern die Möglichkeit, regionale Spezialitäten zu genießen und gesellige Stunden miteinander zu verbringen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis des Treffens war die jährliche Bikersegnung durch Diakon Oscar Pöcher. In einer feierlichen Zeremonie segnete er die Fahrer und ihre Maschinen, was bei den Teilnehmern großen Anklag fand und als Schutz für die bevorstehenden Fahrten betrachtet wurde.

Live-Auftritte sorgten für Unterhaltung

Abends erhellte die traditionelle Lichterparade die Ufer des Faaker-Sees. Die prächtig beleuchteten Goldwings zogen mit ihren bunten Lichtern zahlreiche Schaulustige an und sorgten für ein unvergessliche Atmosphäre. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Bands „Meilenstein“ und „Die jungen Wernberger“. Ihre Live-Auftritte trugen maßgeblich zur ausgelassenen Stimmung bei und machten die Abende zu einem echten Highlight des Treffens.

Goldwingstammtisch hat jahrelange Tradition

Ein wichtiger Moment des Wochenendes war die feierliche Übergabe des Obmann-Amtes des GOLDWING-STAMMTISCH-KÄRNTEN. Gerhard De Zordo übergab die Verantwortung an Wolfgang Standner, der von Hermann Sibitz (Speedtouren) und Wolfgang Scala (Tourenausfahrten) unterstützt wird. Der 1. Goldwingstammtisch Kärnten fand am 13. Jänner 2007 statt. Die Gründungsgruppe bestand aus Christian, Robert, Herta, Ossi, Max und Wolfgang. Dabei wurde festgelegt, dass es sich um Freundschaftstreffen ohne Clubzwang, Statuten, Mitgliedsbeitrag und Einschreibgebühren handelt. Das nächste Goldwing-Treffen ist bereits in Plan und wird vom 16. Bis 19. Juni 2025 beim Arneitz stattfinden.