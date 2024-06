Tödlicher Motorrad-Unfall: Ersthelfer kämpften noch um sein Leben

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 06:38 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Ein 55-jähriger Österreicher, der als vorletzter Fahrer einer sechsköpfigen Motorradgruppe in Landeck, Tirol, unterwegs war, kam in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz. Dabei rutschte er frontal in einen entgegenkommenden Kleinbus, der mit fünf Insassen besetzt war.

Reanimation zwecklos

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch zufällig anwesende Ärzte und eine Krankenschwester, verstarb der Mann noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Die Insassen des Kleinbusses blieben bei dem Unfall unverletzt.