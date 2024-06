Rumäne (24) ertrunken: Badeausflug endete in Tragödie

Der Badeausflug endete in einer Tragödie.

Veröffentlicht am 3. Juni 2024

Das Schleienloch am Rechten Rheindamm in Hard, Bezirk Bregenz, Vorarlberg, wurde am Sonntag, dem 2. Juni, gegen 18 Uhr zum Schauplatz einer Tragödie. Ein 24-jähriger Rumäne, der mit vier Freunden aus Deutschland angereist war, wollte das Schleienloch durchschwimmen. Während des Schwimmens ging der junge Mann plötzlich unter, woraufhin seine Freunde sofort einen Notruf absetzten.

Tot geborgen

Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, und der 24-Jährige konnte schließlich gegen 18.45 Uhr aus einer Tiefe von etwa 3 Metern bei einer Wassertemperatur von 14 Grad geborgen werden. Trotz sofortiger Erstmaßnahmen wurde er ins LKH Feldkirch eingeliefert, wo er leider gegen 20 Uhr verstarb.