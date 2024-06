88.000 Personen haben Anspruch: Gratis-KlimaTicket ab heute beantragen

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 07:10 / ©APA/ROLAND SCHLAGER

Alle, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können heuer ein kostenloses KlimaTicket in Anspruch nehmen. Das Ticket gilt dann ein Jahr. Der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.

Junge Menschen zum Öffi-Fahren animieren

Mit dieser Aktion wolle man das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch attraktiver machen, so das Umweltministerium am Montag. Nach dem Schulabschluss oder am Ende der Ausbildung verändere sich das Mobilitätsbedürfnis, gleichzeitig laufen kostenlose Schüler- oder Lehrlingsfreifahrten aus. Rund 88.000 Personen sind nun pro Jahr anspruchsberechtigt. Ressortchefin Leonore Gewessler (Grüne): „Ich wünsche mir, dass das kostenlose KlimaTicket Österreich für möglichst viele junge Menschen ein Stück Freiheit wird.“ Die Ausstellung des kostenlosen KlimaTickets erfolgt übrigens nicht automatisch! Es kann bei verschiedenen Vertriebs- und Servicestellen abgeholt werden. Einen Überblick findet ihr hier. (APA / red. 3.6.2024)

