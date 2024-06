Umgestürzter Baum blockierte Gemeindestraße in Thal

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 07:46 / ©FF Steinberg-Rohrbach

Nächtlicher Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach: Um 1.12 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einer Baumbergung zur Tiefenbachstraße in Thal alarmiert. Der Grund: Ein Baum blockierte die Gemeindestraße und musste entfernt werden. „Im Anschluss an die Bergung des Baumes und die Entfernung der Baumteile wurde die Straße gereinigt und wieder gänzlich für den Verkehr freigegeben“, berichtet die Feuerwehr in einem Posting. Nach Einsatzende konnten die Florianis wieder ins Rüsthaus einrücken.