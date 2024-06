Bald zieht wieder eine Regenbogenparade durch Spittal

Auch heuer findet in Spittal an der Drau wieder eine Pride-Parade statt.

Am 15. Juni 2024 ist es so weit! Ein bunter Demozug zieht wieder durch die Spittaler Innenstadt. Los geht es um 14 Uhr beim Parkschlößl im Stadtpark. „Es ist bereits die vierte Regenbogenparade, die wir im Zuge des Pride-Month Juni veranstalten“, erklärt Organisation „Pride Spittal“. Wie auch schon in den vergangenen Jahren ist es ihnen ein großes Anliegen, „queere Sichtbarkeit auch am Land zu schaffen und öffentlich gegen Diskriminierung aufzustehen“, so die Veranstalter, die alle Interessierten herzlich einladen, teilzunehmen.