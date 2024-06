Neue Kassenärztin eröffnet in Wernberg

Am Foto: Bürgermeisterin Doris Liposchek und Allgemeinmedizinerin Dr. Eva Fiedler-Wöhry (v.l.)

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 08:06 / ©Gemeinde Wernberg

„Die medizinische Grundversorgung bleibt in der Gemeinde Wernberg auch nach dem bevorstehenden Pensionsantritt von Dr. Eckart Fieber gesichert“, freut sich Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ). Noch im Juli eröffnet nämlich Dr. Eva Wöhry-Fiedler ihre Praxis für Allgemeinmedizin in der Industriestraße.

Umbauarbeiten in Wernberg laufen

Wöhry-Fiedler war bisher als Oberärztin in der Abteilung für Allgemein- und Gefäßchirurgie im Landeskrankenhaus Villach tätig. „Anfang Juli beginnen in den Räumlichkeiten Umbauarbeiten, die spätestens bis Ende Juli abgeschlossen sind“, kündigt die neue Kassenärztin an. Für dringende Anfragen ist sie aber bereits ab Anfang Juli telefonisch erreichbar. Bis zur endgültigen Ordinationseröffnung übernimmt Dr. Bernd Leopold ihre Vertretung.

Auch Hausbesuche bei Bedarf

Wöhry-Fiedler freut sich darauf, gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen für die Gesundheit und das Wohlergehen der Patienten in ihrem Heimatort da zu sein. Gegen Voranmeldung nimmt sie auch Hausbesuche bei chronisch kranken oder gebrechlichen Personen vor.