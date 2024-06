Wienerin verbrannte in Unfallwrack: Für Vera kam jede Hilfe zu spät

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 08:18 / ©Oskars Zvejs/Pixabay

Vera V. aus Wien lebte schon seit einigen Jahren in Griechenland mit ihrer Lebensgefährtin. Am Freitag, dem 31. Mai, würde ihr Leben aber ein tragisches Ende nehmen. Die 80-Jährige war gemeinsam mit ihrer Hündin „Lillifee“ mit dem Auto auf der Halbinsel Pilion unterwegs. Plötzlich kam sie aber von der Straße ab und landete im Graben. Plötzlich find auch Veras Auto Feuer. Eingeschlossen in dem brennenden Wrack kam für die Wienerin und ihrer Hündin jede Hilfe zu spät, die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die beiden tun.

Polizei ermittelt

Wie die „Krone“ berichtet, ermittelt die Polizei nun. Es besteht der Verdacht, dass bereits vor dem Unfall Öl und Benzin aus dem Auto getreten sein könnte. Das könnte auch zu dem Brand geführt haben. Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar.