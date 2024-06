Kärntnerin will Tischtennis-World-Masters trotz Parkinson rocken

Pingpong gegen Parkinson: Agnes Jan ist trotz ihrer Krankheit eine Ikone am Tischtennistisch.

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 08:40 / ©zVg / Agnes Jan

Agnes Jan hat schon viele Herausforderungen durchgemacht: Vor elf Jahren kämpfte die Kärntnerin gegen Brustkrebs, musste Operationen, Chemotherapie, Bestrahlungen und eine siebenjährige Hormontherapie über sich ergehen lassen. Während dieser Zeit verspürte sie anhaltende Schmerzen in der rechten Körperseite. Diese wurden fälschlicherweise der Hormontherapie zugeschrieben. Tatsächlich litt Agnes aber bereits an einem frühen Stadium der Parkinson-Krankheit. Diese wurde erst 2019 bei ihr diagnostiziert, nachdem ein Physiotherapeut ihr geraten hatte, einen Neurologen aufzusuchen.

Tischtennis dämpfte Parkinson-Symptome

Doch trotz der Herausforderungen dachte Agnes nie ans Aufgeben – im Gegenteil! Auf ihrer Suche nach wirksamen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Parkinson-Symptome entdeckte sie die positive Wirkung von körperlicher Bewegung, darunter Tischtennis. „Also beschloss ich dem Tischtennisclub beizutreten, den mein Mann vor 44 Jahren gegründet hatte“, erklärt sie im Gespräch mit 5 Minuten. Dreimal pro Woche begann sie mindestens zwei Stunden zu trainieren. „Vom ersten Training an bemerkte ich Verbesserungen in meinen Bewegungen und einen geringeren Bedarf an Medikamenten.“

©zVg / Agnes Jan Das Tischtennis hilft Agnes bei der Bekämpfung der Parkinson-Symptome.

Agnes will zu den World Masters Championships

In der Folge gewann die Kärntnerin zwei Silbermedaillen bei den Parkinson-Tischtennis-Weltmeisterschaften 2023 und bereitet sich nun als Vertreterin der ITTF Foundation auf die World Masters Championships in Rom vor, um andere zu inspirieren und das Bewusstsein für Parkinson zu schärfen! Unterstützt wird sie von ihrem Trainer Arnold Barounig. Um Reisekosten, Unterkunft und Teilnahmegebühren abzudecken, ist Agnes aktuell auf der Suche nach Unterstützung. Gespendet werden kann online.