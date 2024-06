Grund zur Freude: Grazer Musiker schwebt im Babyglück

Clemens Kinigadner, weitgehend bekannt unter dem Künstlernamen Lemo, ist zum zweiten Mal Papa geworden. Der in Graz aufgewachsene Musiker wohnt mittlerweile mit seiner Partnerin Valerie in Wien. Vor drei Jahren gab es die freudige Nachricht: Die beiden durften sich über einen Sohn freuen. Nun schwebt Lemo erneut im Babyglück: „Baby no. 2 arrived“ (Deutsch: Baby Nummer zwei ist da), so verkündet der Künstler die freudige Botschaft.

„Ich war im Papamonat nicht ganz untätig“

Das ist also der Grund für seine geringe Social-Media-Präsenz in letzter Zeit. „Falls jemandem aufgefallen ist, dass ich in letzter Zeit nix gepostet hab: deswegen“, lautet die Erklärung des Musikers. Dies soll sich aber wieder ändern: „Zehn-Jahre-Lemo-Rückblick geht bald weiter. Und auch sonst war ich im Papamonat nicht ganz untätig. Davon erzähle ich euch demnächst. Auf jeden Fall kommt da bald was Gutes.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2024 um 09:23 Uhr aktualisiert