Sieben Verkehrstote in Österreich innerhalb einer Woche

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 30. Mai 2024, im Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, bei dem vier Personen getötet wurden. Ein 33-jähriger Pkw-Lenker fuhr ungebremst über einen Kreisverkehr, überschlug sich mehrmals und kam in weiterer Folge im angrenzenden Waldstück auf dem Dach zu liegen. Der 33-jährige Lenker sowie seine 27-, 30- und 34-jährigen Mitfahrer verstarben noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer Verletzungen. Zwei weitere Pkw-Insassen wurden schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert.

Ein Verkehrstoter in Wien

Am Wochenende verunglückten zwei der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Wien, Tirol und im Burgenland beklagt werden.

Alkohol, Drogen oder Medikamente als Ursachen für die tödlichen Unfälle

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Alkohol, Drogen oder Medikamente und in einem Fall nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige. Vom 1. Jänner bis 2. Juni 2024 gab es im österreichischen Straßennetz 104 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 136 und 2022 152.