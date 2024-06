Horror-Crash in der Toskana: Drei Tote und sechs Verletzte

Am Sonntagnachmittag, gegen 13 Uhr, ereignete sich eine Tragödie auf der Autobahn nahe der italienischen Hafenstadt Livorno (Toskana). Ein deutsches Ehepaar prallte mit ihrem Auto gegen das Fahrzeug eines 21-jährigen Italieners, der an der Mautstelle hielt. Alle drei Personen kamen bei dem schweren Unfall ums Leben. Das deutsche Ehepaar aus Augsburg, 61 und 68 Jahre, war gerade auf dem Weg Richtung Rom. Die tragischen Szenen ereigneten sich an der Mautstelle der Autobahn A12 bei Rosignano Marittimo (Livorno). Insgesamt waren fünf Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Unter den Verletzten war auch eine 35-jährige Mutter und ihre zwei Kinder (drei und sechs Jahre).

#Livorno, dalle ore 13:14 intervento per incidente su autostrada #A12 al casello di Rosignano, coinvolte 5 autovetture: tragico bilancio, con 3 persone decedute e 6 ferite. In corso operazioni dei #vigilidelfuoco per ripristino della sicurezza sul tratto stradale [#2giugno 16:30] pic.twitter.com/iPldas3f8o — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 2, 2024

Folgende Kollision: Auch Österreicher war beteiligt

Die darauffolgende Karambolage forderte sechs Verletzte. Medienberichten zufolge war unter den Autos auch eines mit österreichischem Kennzeichen. Durch die heftige Kollision der Fahrzeuge wurde auch das Mauthäuschen komplett zerstört. Die Feuerwehr brachte die Toten in die Leichenhalle Rosignano, wie Medien berichten. Der Auslöser für den Unfall könnte auf das Unwohlsein des deutschen, verstorbenen Lenkers hindeuten.

