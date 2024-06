EU-Wahl: Am 5. Juni läuft eine wichtige Frist ab

20 österreichische Mitglieder des Europäischen Parlaments werden am 9. Juni 2024 gewählt. Am Stimmzettel stehen sieben Parteien, darunter die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ, die GRÜNEN, NEOS, DNA und die KPÖ. Wer am Wahltag keine Zeit hat, kann auch per Briefwahl seine Stimme abgeben. Aber aufgepasst: Die Zeit für die Beantragung deiner Wahlkarte läuft ab!

Noch bis 5. Juni habt ihr Zeit

Schriftlich kann eine Wahlkarte nur noch bis zum 5. Juni 2024 beantragt werden. Persönlich kann sie noch bis zum 7. Juni 2024, 12 Uhr, bei der jeweiligen Kärntner Gemeinde angesucht werden. Eine telefonische Beantragung ist allerdings nicht zulässig. Eure Stimme könnt ihr dann sofort nach Erhalt der Wahlkarte abgeben.

Briefwahl – aber richtig!

Wichtig: Vergiss nicht, auf der Wahlkarte zu unterschreiben und zu bestätigen, dass du den Stimmzettel selbst, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hast. Die ausgefüllte Wahlkarte muss spätestens am Wahltag, dem 9. Juni 2024, bis 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde eingelangt sein. Alternativ kannst du die Wahlkarte auch in jedem Wahllokal oder bei jeder Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr abgeben.

So funktioniert die Briefwahl Zunächst müsst ihr der Wahlkarte den amtlichen Stimmzettel sowie das blaue, ungummierte Wahlkuvert entnehmen.

Dann könnt ihr den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausfüllen.

Der ausgefüllte Stimmzettel ist dann in das Wahlkuvert zu legen.

Anschließend müsst ihr durch eure Unterschrift auf der Wahlkarte eidesstattlich erklären, dass ihr den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt habt.

Zuletzt müsst ihr die Wahlkarte zukleben und dafür sorgen, dass sie rechtzeitig bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2024 um 10:12 Uhr aktualisiert