FuÃŸball-EM: Der Hauptbahnhof Wien wird zur Public Viewing-Zone

Am Hauptbahnhof Wien steht zwischen 14. Juni und 14. Juli alles im Zeichen der Fußball-EM. Bis zu 500 Zuseher können am Vorplatz Nord die mitreißenden Live-Übertragungen sämtlicher Spiele der Europameisterschaft auf einer großen Videowall mitverfolgen und ihr Lieblingsteam anfeuern. Selbstverständlich werden auch alle drei Österreich-Spiele der Gruppe D in voller Länge übertragen.

Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofs wird zur Public Viewing-Zone

Der Vorplatz Nord des Wiener Hauptbahnhofs wird sich in eine große Public Viewing-Zone verwandeln und den Besucherein vielfältiges Fußball-Erlebnis bieten: Neben der Übertragung aller EM-Spiele auf einer 37 m² großen LED-Wall wird es weitere Highlights wie einen Fußballkäfig, eine E-Sports-Gaming-Area in der BahnhofCity sowie viele weitere Mitmach-Stationen geben, bei denen man ÖFB- und ÖBB-Goodies gewinnen kann. Zahlreiche Gastro-Stände sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

©ÖBB/Zenger Fußballfans dürfen sich freuen!

Job-Info-Area: In der Halbzeit über ÖBB-Jobs informieren

Außerdem gibt es direkt in der Fan Zone eine Job-Info-Area, bei der sich Interessierte über die Jobvielfalt bei den ÖBB informieren können. Dazu ist das ÖBB-Recruiting-Team bei den drei Österreich-Spielen, den beiden Halbfinalspielen sowie beim Finale vor Ort. ÖBB-CEO Andreas Matthä betont: „Mit unseren 131 unterschiedlichen Berufsbildern bieten wir riesige und vielseitige Karrieremöglichkeiten. So kann jede und jeder, wie am Fußballfeld, die geeignete Position in unserem Team finden.“

Freier Eintritt zur ÖBB-Fan-Zone

Der Eintritt zum Public Viewing und zum Rahmenprogramm am Wiener Hauptbahnhof ist selbstverständlich kostenfrei. Karin Seywald-Czihak, Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung, freut sich: „2016 konnten wir schon einmal erfolgreich ein Public Viewing am Hauptbahnhof Wien umsetzen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder viele emotionale Fußballmomente am Hauptbahnhof ermöglichen können. Vor allem, da die Partnerschaft zwischen den ÖBB und dem ÖFB heuer bereits seit 10 Jahren besteht.“