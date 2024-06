50.000 Besucher in vier Wochen: Designmonat Graz zieht Bilanz

Unter dem Motto "What now!?" ist am gestrigen Sonntag der Designmonat Graz 2024 zu Ende gegangen.

What now? Im Kontext einer Welt im Wandel stellte der Designmonat 2024 seiner Community diese eine Frage und zeigte von 3. Mai bis 2. Juni Antworten aus einem breiten Spektrum. Diese wurden in Ausstellungen, Präsentationen, Workshops und anderen Event-Formaten vier Wochen lang sichtbar gemacht und diskutiert.

©CIS_Miriam Raneburger Der Designmonat Graz… ©CIS_Miriam Raneburger …zieht positive Bilanz.

Programm erstreckte sich über viele Regionen

Eberhard Schrempf, Geschäftsführer der Creative Industries Styria, die den Designmonat Graz veranstaltet sagt: „Mit dem Fokusthema ‚What now!?‘ haben wir die Design-Community in die Pflicht genommen und gleichsam ihr Potenzial gezeigt. Dass hinsichtlich einer nachhaltigeren Zukunft in vielen Bereichen dringend gehandelt werden muss, ist längst bekannt. Nun muss es aber an die Umsetzung gehen, in einem Zusammenspiel vieler Akteure. Eben deshalb hat der Designmonat 2024 interdisziplinäre Positivbeispiele aus verschiedenen Domänen vor den Vorhang geholt.“ Das Programm hatte seinen Schwerpunkt im Festivalzentrum Hornig Areal hinter dem Grazer Hauptbahnhof, erstreckte sich über die ganze Stadt und mit Ausläufern in Hollenegg, Trahütten, Pöllau, Weiz und Kirchberg an der Raab über den Süden der Steiermark. Altbekannte Formate wie die Innenstadtinitiative „Design in the City“ erfreuten sich großer Beliebtheit, auch das Designforum Steiermark an seiner neuen Adresse in der Landhausgasse wurde stark frequentiert.

Die Bilanz in Zahlen Rund 50.000 Besucher:innen nahmen von 3. Mai bis 2. Juni teil

140 Programmpunkte fanden in diesen 30 Tagen statt

120 Projektpartner:innen wirkten am Designmonat mit

Gäste aus 15 Nationen reisten dafür in die UNESCO City of Design Graz

2009 erstmals stattgefunden und nur 2020 pandemiebedingt ausgefallen, war es die

fünfzehnte Ausgabe des Designmonat Graz

Hornig Areal als Festivalzentrum

2024 hatte der Designmonat erstmals ein designiertes Festivalzentrum: das ehemalige Hornig Areal in der Waagner-Biro-Straße, eines der letzten zentral gelegenen Industriegelände der Stadt Graz. Die Entwicklung und Aufwertung des Areals im Designmonat kann als wichtige Erfolgsgeschichte im Kontext urbaner Transformation gesehen werden: Der Leerstand vor Ort wich vier Wochen lang einem Feuerwerk an Gestaltungskraft, das Programm sprach ein breites Publikum weit über die Design-Community hinaus an und zog zehntausende Menschen auf das Gelände. Angesichts dieses Momentums würde sich eine längerfristige Nutzung des Areals empfehlen. Schrempf: „Wir sind in einem regen Austausch mit den relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Politik, um das Hornig Areal auch weiterhin mit Kreativität und Innovationsgeist aufzuladen. Was die Zukunft für das Gelände bringt, wird sich weisen. Das Potenzial ist da.“

©CIS_Miriam Raneburger | Das Programm hatte seinen Schwerpunkt im Festivalzentrum Hornig Areal… ©CIS_Miriam Raneburger | …erstreckte sich aber über die ganze Stadt… ©CIS_Miriam Raneburger | …und auch andere Regionen der Steiermark.

Termin für 2025 steht bereits fest

Was die Zukunft im Mai des nächsten Jahres für das Hornig Areal bringt, steht hingegen bereits fest: So wird dieses auch im Designmonat 2025 als Festivalzentrum fungieren. Der Designmonat Graz 2025 findet von 9. Mai bis 8. Juni statt.