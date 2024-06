Wieder mehr Kärntner Jugendliche arbeitslos

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 10:34 / ©Felizian Krenn / 5 Minuten

Die Kärntner Arbeitsmarktdaten im Mai 2024 folgen dem Trend der vorhergehenden Monate, wie AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig betont. Im österreichweiten Vergleich verzeichnet Kärnten mit einem Plus von 5,6 Prozent den geringsten Anstieg bei den Arbeitslosen. Auch wurde ein neuerlicher Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit dokumentiert. Erfreulich sei für Wedenig vor allem die Abnahme der Arbeitslosigkeit in den Bezirken Hermagor, Völkermarkt und Spittal an der Drau.

Arbeitslosigkeit bei Kärntens Jugendlichen steigt

Ein Dorn im Auge ist ihm hingegen die steigende Arbeitslosigkeit bei Kärntens Jugendlichen. „Insgesamt waren im Mai 1.304 Jugendliche beim AMS Kärnten vorgemerkt“, erläutert der AMS-Geschäftsführer. Es seien dennoch um 21 Prozent weniger als im Mai 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. Auch die Zahl der offenen Stellen hätten sich markant reduziert. „Rund die Hälfte dieses Rückgangs ist auf Leasingfirmen zurückzuführen“, so Wedenig abschließend.

So viele Arbeitslose hat Kärnten aktuell