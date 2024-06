Kino unter freiem Himmel: Kino am Dach in Wien startet Saison

Am Wochenende hat die Saison der Open-Air-Kinos gestartet. Nun kannst du am Kino am Dach deine Lieblingsfilme unter freiem Himmel ansehen. Tickets können ab einer Woche vor der jeweiligen Vorstellung reserviert werden und sind bis eine halbe Stunde vor Filmbeginn an der Abendkassa hinterlegt. Alle reservierten Tickets, die nicht bis eine halbe Stunde vor Filmbeginn abgeholt wurden, werden für den Ticketverkauf freigegeben. Zusätzlich gibt es für jede Vorstellung ein festes Kontingent an Tickets, die ab einer halben Stunde vor Filmbeginn verfügbar sind. Die Bezahlung erfolgt vor Ort bar oder mit Karte. Achtung: Beim Kino am Dach gilt freie Platzwahl, daher lohnt es sich, rechtzeitig zu kommen, um den Lieblingsplatz zu reservieren. Hier siehst du das Programm mit allen Filmen.

Öffnungszeiten und Filmstarts

Tägliche Vorstellungen vom 01. Juni bis 15. September 2024.

Juni & Juli: Einlass: 20:00 Uhr Filmbeginn: 21:00 Uhr

August: Einlass: 19:30 Uhr Filmbeginn: 20:30 Uhr

September: Einlass: 19:00 Uhr Filmbeginn: 20:00 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2024 um 11:30 Uhr aktualisiert