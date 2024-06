Schlepper-Gruppe gesprengt: Rund 400 Personen geschmuggelt

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 11:45 / ©BMI / Egon Weissheimer

Am 4. Oktober 2023 wurden vier tunesische Staatsbürger bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Rohrbach mit gefälschten belgischen Identitätsdokumenten verhaftet. Die Schlepper befanden sich auf der Rückreise von einer durchgeführten Schleppung illegal aufhältigen Personen. Nun erfolgten umfangreiche Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Oberösterreich. In Folge konnten sechs weitere Beschuldigte samt dem Organisator der Schleppergruppierung ausgeforscht werden.

Insgesamt 27 Fahrten und rund 400 Personen transportiert

Der kriminellen Vereinigung konnten 27 Fahrten und die Beförderung von insgesamt rund 400 illegal aufhältigen Fremden im Zeitraum von August 2023 bis Anfang Oktober 2023 nach oder durch Österreich nachgewiesen werden. Die dahinterstehende kriminelle Organisation dürfte sich dadurch mit illegalen Einkünften in siebenstelliger Höhe bereichert haben. Die vier im Oktober 2023 festgenommenen Täter wurden mittlerweile vom Landesgericht Linz zu mehrjährigen Haftstraften zwischen 1,5 und 4 Jahren unbedingt verurteilt. Hinsichtlich der weiteren sechs bekannten Täter, welche noch flüchtig sind, laufen die Ermittlungen.