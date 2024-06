Clubbing für 13- bis 16-Jährige: So läuft das Event in Graz ab

Am 14. Juni findet das nächste Youth Clubbing im Jugendkulturzentrum Explosiv in Graz statt

Es gibt nun eine Möglichkeit, dass auch Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren ausgelassen feiern können – und das mit Club-Feeling, aber garantiert ohne Alkohol, Tabak und Drogen, wird seitens der Veranstalter betont. Der Eintritt ist kostenlos. Es handelt sich um keine einmalige Veranstaltung, sondern es gibt noch einige weitere Termine mit monatlich wechselnden DJs: Die nächsten Events finden am 27. September, 25. Oktober, 15. November und 20. Dezember statt.

Sicherer Ort zum Feiern

Das Youth Clubbing ist mehr als nur eine Party – es ist ein sicherer Raum, in dem junge Menschen ungezwungen feiern können. Mit strenger Ausweiskontrolle und einem klaren Verbot von Alkohol, Tabak und Drogen sorgen die Veranstalter dafür, dass die Party in einem geschützten Rahmen stattfindet. So feiern Jugendliche in einem sicheren Umfeld und Eltern müssen sich keine Sorgen machen. Erfahrenen Jugendarbeiter stehen als Ansprechpersonen bereit, um eine unterstützende Atmosphäre zu schaffen, ähnlich einem Awareness Team. Egal in welcher Situation, sie stehen allen Jugendlichen mit einem offenen Ohr unterstützend zur Seite.

Musik kennt keine Geschlechtergrenzen

Auf Diversität in der Musikszene wird geachtet. „Wir sind stolz darauf, auch FLINTA* Personen eine Bühne zu bieten und damit auch FLINTA Jugendlichen inspirierende Vorbilder zu präsentieren. Unsere monatlich wechselnden DJs zeigen, dass Talent keine Geschlechtergrenzen kennt“, heißt es von Jugend- und Kulturzentrum.

* FLINTA: Frauen, Lesben, intergeschlechtlich, nicht-binäre, trans und agender Personen