23 Jobs werden abgebaut: PV-Spezialist schlittert in Millionenpleite

Gemeint sind hierbei die Suntastic.Solar Handels GmbH und die suntastic.solar Holding GmbH. Beide sind Teil der suntastic.solar-Gruppe, einem Photovoltaik-Großhändler, der sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. „Es werden Projekte inklusive Beratungen und Inbetriebnahme für den Unternehmens- und Privatbereich angeboten“, heißt es vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV).

Wie kam es zur Pleite?

„Neben unserer Tätigkeit als Großhändler ist es uns gelungen, das größte Netzwerk an Photovoltaik-Spezialisten in Österreich aufzubauen und suntastic.solar zu einer der bekanntesten heimischen Marken im Bereich Erneuerbarer Energien zu machen“, wird Geschäftsführer Markus König auf der Website zitiert. Wenn die Gruppe ja so viele Erfolge erzielt hatte, wie konnte es dann zu so einer Pleite kommen?

Unternehmensdaten Suntastic.solar Handels GmbH – diese ist seit 2015 als Photovoltaik-Distributor im Großhandel tätig. Auch über das Vermögen dieser Gesellschaft wurde bereits ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Suntastic.solar Installations GmbH – diese hat seit 2020 die Montage von mittleren und großen PV-Anlagen zum Unternehmensgegenstand. Auch von diesem Unternehmen wurde die Eröffnung eines Konkursverfahrens bereits beantragt.

Suntastic.solar Contracting GmbH – diese wurde 2022 gegründet und hat die Finanzierung und den Betrieb von PV_Anlagen auf fremden Grund zum Gegenstand

Suntastic.solar Solutions GmbH – diese ist im Bereich der Abwicklung von Photovoltaik- Großprojekten tätig

Pvk.solar Montage GmbH – diese hat die Montage von kleinen Photovoltaik-Anlagen zum Unternehmensgegenstand. Auch hier wurde bereits ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet.

Suntastic.solar Handels GmbH (Deutschland) – diese vertreibt seit 2022 in Deutschland Produkte der österreichischen suntastic. Solar Handels GmbH

S.S. Gastro GmbH

Quelle: AKV

Lieferengpässe und Markteinbrüche

Laut AKV sei die Insolvenz auf die Pandemie, Lieferengpässe und Markteinbrüche im Bereich der Photovoltaik zurückzuführen. Die Pleite der Suntastic.Solar Handels GmbH hat somit auch die Suntastic.Solar Holding GmbH mitgerissen. „Da die Schuldnerin fast ausschließlich Leistungen für ihre Tochtergesellschaften erbringt, ist diese von deren Entgelten abhängig. Da nunmehr über die Suntastic.solar Handels GmbH ebenfalls ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde, sieht die Schuldnerin ihre Forderungen gegen diese Tochter in Höhe von rund EUR 4,24 Mio. nur mehr teilweise als werthaltig an, sodass die eigenen Verbindlichkeiten nicht mehr vollständig beglichen werden können“, erklärt der AKV.

Mitarbeiter werden abgebaut

Im Bezug auf die Insolvenz der Suntastic.Solar Handels GmbH gibt der AKV bekannt: „Gemäß den vorgelegten Unterlagen sind von diesem Insolvenzverfahren derzeit 337 Gläubiger und 80 Dienstnehmer betroffen.“ In der Holding werden aktuell 45 Mitarbeiter beschäftigt. Für 23 von ihnen hat die Insolvenz fatale Folgen. „Ein bereits von der Schuldnerin erarbeitetes Restrukturierungskonzept sieht jedoch vor, dass 23 Dienstnehmer nicht weiter beschäftigt werden können und lediglich 22 im schuldnerischen Unternehmen verbleiben können“, heißt es. 177 Gläubiger sind ebenso betroffen.

40 Millionen Euro Schulden

Die Passiva belaufen sich nun laut den Daten der AKV insgesamt auf 39 Millionen Euro, 25 Millionen Euro entfallen auf die Suntastic.Solar Handels GmbH. Bei den Insolvenzen handelt es sich um Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, wobei die Unternehmen fortgeführt werden sollen. Durch den Sanierungsplan sollen die Unternehmen entschuldet werden.