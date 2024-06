Pensionistin (71) frontal von Auto erfasst

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 12:13 / ©RK/ Trummer

Der Unfalllenker, ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg, dürfte die 71-jährige Fußgängerin bei der Ausfahrt aus der Tankstelle übersehen haben. In der Folge wurde die Pensionistin frontal von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. „Die Frau wurde von der Rettung mit Verletzungen in das LKH Wolfsberg eingeliefert“, so die Polizei.