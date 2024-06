Klagenfurt: Diesmal keine Regenbogenparade im Pride-Month

Auch in Kärnten beginnt der Pride-Month: Den ganzen Juni hindurch finden Veranstaltungen und Paraden statt. Beginnend mit einer Ramba-Zamba-Pride-Edition-Party vom Kulturraum Querformat in Klagenfurt, über die Pride-Parade in Spittal hin zur Pre-Pride-Party der ÖH Klagenfurt. Nur die diesjährige Regenbogenparade in Klagenfurt findet heuer nicht im Pride-Month Juni statt. Sie wird in Abstimmung mit den anderen Bundesländern auf den 3. August verlegt. Dadurch sollen auch die Besucher des Pink-Lake-Festivals und weitere Personen aus der „LGBTQIA+“-Community aus den anderen Bundesländern teilnehmen können.

©LPD Kärnten/Bauer Auch wurde wieder eine Regenbogenflagge vor dem Amt der Kärntner Landesregierung gehisst.

Regenbogenflagge vor der Landesregierung gehisst

„Kärnten ist gelebte Vielfalt. Unser Bundesland hat sich großartig weiterentwickelt. Toleranz und Offenheit sind mittlerweile Attribute, die bei uns groß und immer größer geschrieben werden. Genau diese positive Entwicklung unseres Bundeslandes wird auch europaweit und international viel beachtet und ist auch ein Standortfaktor, wie uns immer wieder von Unternehmen und Investoren bestätigt wird“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Diesen Weg gelte es weiterzugehen – Toleranz, Respekt, Offenheit müssten wie Demokratie jeden Tag verteidigt und erarbeitet werden.

Sichtbares Zeichen für Vielfalt und Respekt

Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) wies außerdem darauf hin, dass sich in den letzten Jahren sehr viel in Richtung Gleichstellung zum Positiven verändert hat, trotzdem „oder genau deshalb dürfen wir weiterhin bei Diskriminierungen und Vorurteilen nicht wegsehen. Es gibt Beratungs- und Anlaufstellen – und diese gilt es, verstärkt vor den Vorhang zu holen und in Anspruch zu nehmen.“ So können sich alle Landes- oder Gemeindebediensteten an die Gleichbehandlungsstelle des Landes wenden, wenn sie sich aufgrund von Alter, Geschlechter, sexuellen Orientierung, Behinderung, Weltanschauung oder Religion diskriminiert fühlen.