Forderung: Sportwetten sollen als Glücksspiel anerkannt werden

Offener Brief

In einem Offenen Brief der Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark wird gefordert, dass Sportwetten nun auch als Glücksspiel gelten sollen

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 12:50 / ©pixabay

Österreich ist das einzige Land der EU, indem Sportwetten rechtlich nicht als Glücksspiel behandelt wird. Dies hat negative Auswirkungen auf Spielerschutzmaßnahmen, Besteuerung und Werbevorgaben, so die Kritik, welche in dem Offenen Brief hervorgeht.

Studien belegen hohes Suchtpotential von Sportwetten

„Sportwetten sind aufgrund ihrer zufallsbasierten Natur und des Einsatzes von Geld unumstritten als Glücksspiel zu betrachten. Umfangreiche Forschungsergebnisse belegen eindeutig das hohe Suchtpotenzial von Sportwetten und die damit verbundenen schwerwiegenden negativen Auswirkungen wie finanziellen Ruin, psychische Belastung und soziale Zerwürfnisse“, heißt es in der Forderung. Die stark steigenden Wetteinsätze würden den unkontrollierten Trend widerspiegeln und nachweislich zu einer dramatischen Zunahme von Spielsuchtproblemen führen, wird weiter ausgeführt. Die Suchtmittelexperten berufen sich dabei auf aktuelle Behandlungsdaten, die dies belegen würden.

Intensive Werbung und hohe Emotionalität erhöhen Risiko für problematisches Wettverhalten

Große Fußballereignisse wie die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft sollen zudem einen bedeutenden Einfluss auf das Wettverhalten ausüben und somit zur erhöhten Gefahr von nachhaltigen Problemen und Spielsucht beitragen. „Die intensive Werbung im Zusammenhang mit diesen Ereignissen und die damit verbundene hohe Emotionalität erhöhen das Risiko für problematisches Wettverhalten, insbesondere bei jungen Männern“, wird zusätzlich ausgeführt.

Die Forderungen 1. Sportwetten sollen als Glücksspiel anerkannt und gesetzlich geregelt werden, um angemessene Regeln und den Schutz der Verbraucher sicherzustellen. Dazu gehört auch eine Besteuerung, die der Einstufung als Glücksspiel entspricht. 2. Beschränkungsmaßnahmen: Einführung verlässlicher Altersüberprüfungssysteme und branchenübergreifender Schutzsysteme mit festen Verlust- und Zeitlimits sowie die Schaffung eines österreichweiten und/oder EU-weiten Sperrregisters. 3. Regulierung der Werbung: Strikte Beschränkungen für Werbung, um problematisches Spielverhalten einzudämmen und besonders junge Menschen zu schützen. Dies umfasst klare Zielgruppenbeschränkungen, Sendezeiten und transparente Warnhinweise über die Risiken von Glücksspiel. 4. Zweckwidmung der Steuereinnahmen: Die Einnahmen aus der Besteuerung von Sportwetten sollen für Maßnahmen zur Prävention und Behandlung von Glücksspiel- und Wettsucht, sowie für die Förderung des Sports verwendet werden. 5. Einbeziehung von Glücksspielexperten und Glückspielexpertinnen in Ausschüsse und Beiräte zur Zusammenarbeit und Koordination bei der Suchtbehandlung und Aktualisierung von Glücksspielthemen in Plänen und Strategien zur Suchtpolitik.

„Es bedarf strenger Regulierungsmaßnahmen“

„Die zunehmende Verbreitung von problematischem Spielverhalten und Spielsucht im Zusammenhang mit Sportwetten erfordert eine sofortige und entschlossene Reaktion der Politik. Nur durch die Umsetzung umfassender und strenger Regulierungsmaßnahmen sowie die Gewährleistung eines rigorosen Spielerschutzes können die negativen Auswirkungen von Glücksspielen eingedämmt und das Wohlergehen unserer Gesellschaft gesichert werden“, heißt es von der Fachstelle für Glücksspielsucht Steiermark.