Messer-Attacke in Favoriten: Mann (30) schwebt in Lebensgefahr

Veröffentlicht am 3. Juni 2024, 13:22

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am Montag, dem 3. Juni, um 1.05 Uhr in der Nacht wegen eines verletzten Mannes in den Arthaberpark, Wien-Favoriten, alarmiert. Auf einer Grünfläche liegend und mit Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich des Halses, des Bauches und der Beine sowie übersät, fanden sie einen 30-jährigen Mann dort auf.

Streit artete aus

„Es konnte eruiert werden, dass es zuvor zwischen dem 30-Jährigen und einem derzeit unbekannten Tatverdächtigen zu einem Streit gekommen sein soll“, so die Polizei Wien. Der Tatverdächtige zückte bei dem Streit plötzlich ein Messer und ging damit auf das Opfer los. Weitere anwesende Personen schritten ein und rissen den Angreifer weg.

Sofortfahndung in Wien

Der Unbekannte ergriff die Flucht in Richtung Inzersdorfer Straße. Eine Sofortfahndung verlief ergebnislos. Weder Täter noch Waffe konnten gefunden werden. Der Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr. Weitere Ermittlungen laufen.