283 Kärntner Vereine profitieren von BILLA-Aktion

Das große Lose-Sammeln im Zuge der BILLA-Aktion „I leb‘ für mein‘ Verein!“ fand nun ihren erfolgreichen Abschluss: In den vergangenen Wochen händigten Mitarbeiter in den BILLA und BILLA PLUS Märkten fleißig Lose an der Kassa aus und spornten Österreichs Sportvereine zum Sammeln von 13.853.939 Millionen Losen an. „Insgesamt kamen 1.056.352 aller Lose Vereinen aus Kärnten zugute“, teilt der Lebensmittelhändler am heutigen Montag mit.

Das sind Kärntens fleißigste Sammler

Neue Lose gibt es zwar keine mehr, aber noch bis 29. Juni 2024 können sich weitere Vereine online anmelden und bis 15. Juni noch nicht zugewiesene Lose zuordnen lassen. Kärntens bisherige Spitzenreiter sind Taekwondo Johwa, der Sportverein Rothenthurn und die DSG Union Ledenitzen-Faaker See-Eishockey. „Sie können ihre Lose jetzt gegen tolle Gratisprämien eintauschen und ernten den Erfolg für ihren Sammeleifer. Viel Spaß und Freude mit dem neuen Equipment“, meint Kurt Aschbacher, BILLA-Vertriebsdirektor in Kärnten, dazu.

Bestellung der Prämien noch bis 29. Juni möglich

Sportvereine, die sich bis zum 29. Juni 2024 erfolgreich unter billa.at/meinverein angemeldet haben, können die ihnen zugeordneten Lose gegen Gratisprämien eintauschen. Unter anderem Handbälle, ein Teqball-Tisch, eine Balancier Mauer, Floorball-Schläger, eine Agility Leiter, ein Rudergerät, ein Wasser-Basketball-Set, eine Festzeltgarnitur, verschiedenste Tornetze, Textilien von bekannten Sportmarken, aber auch eine Mikrowelle oder ein TV für das Vereins-Stüberl.