Sex-Attacke am Bahnhof: Gibt es noch weitere Opfer?

Ein 37-jähriger syrischer Staatsangehöriger soll sich neben eine 23-jährige Frau am Busbahnsteig gesetzt und versucht haben, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Nach einer kurzen einseitigen Unterhaltung soll der 37-Jährige die 23-Jährige an den Armen gepackt und versucht haben, sie zu umarmen und zu küssen. Trotz lauter Schreie der Frau und einer Zeugin soll der Mann sie zu Boden gedrückt, sich auf sie gesetzt und am Körper berührt haben. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige unweit des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Täter soll mehrere Sexualdelikte begangen haben

Er zeigte sich zu den Handlungen geständig, bestritt aber eine Vergewaltigungsabsicht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Im Zuge der Vernehmung und aufgrund der Ermittlungsarbeit des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, liegt der Verdacht nahe, dass der Festgenommene im Zeitraum April bis Mai ähnliche Taten, die der Polizei noch nicht bekannt sind, begangen hat. Die Staatsanwaltschaft Wien hat jetzt die Veröffentlichung des Bildmaterials angeordnet.