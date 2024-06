KAC verstärkt Kampfmannschaft mit drei Eigenbauspielern

Die Abwehrspieler Maximilian Preiml (20) und Thomas Klassek (19), die in der Vergangenheit beide bereits sporadisch in der KAC-Kampfmannschaft zum Einsatz gekommen sind, sowie Torhüter Patrick Müller (18) unterschrieben allesamt neue Ein-Jahres-Verträge.

Spielpraxis in der Alps Hockey League gesammelt

Maximilian Preiml debütierte im September 2022 in der Kampfmannschaft des EC-KAC, seither stand er in 27 Ligaspielen im Aufgebot der Kampfmannschaft. In acht dieser Fälle kam der Verteidiger auch tatsächlich zu Time-on-Ice. In der abgelaufenen Saison war der Rechtsschütze durchgehend in den Trainingsbetrieb des Profiteams eingebunden, seine Spielpraxis sammelte er jedoch vornehmlich in der Alps Hockey League.

Punktebester Nachwuchsspieler

Knapp dahinter platzierte sich Thomas Klassek, der in der vergangenen Spielzeit auf satte 21:15 Minuten Time-on-Ice pro AHL-Partie kam. Der 19-Jährige stand bisher achtmal im ICE-Lineup und gehörte in der abgelaufenen Saison über weite Strecken ebenfalls dem Trainingskader der Kampfmannschaft an. Im Future Team avancierte der Verteidiger zum punktebesten KAC-Spieler des Jahres. Patrick Müller wird in der kommenden Saison das Tor des U20 Travel Teams hüten und rückt zudem als dritter Goalie in die Kampfmannschaft auf.